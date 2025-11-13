Акции обратной силы

На российском рынке постепенно расширяется круг эмитентов, осуществляющих обратный выкуп своих акций. Пока их чуть больше десятка, а объемы выкупа до 20 млрд руб. в год. Тем не менее байбэк позволяет эмитентам формировать пакеты акций для долгосрочной мотивации топ-менеджеров и ключевых сотрудников. А вот для поддержания привлекательности собственных акций такие мероприятия пока не подходят — как в силу сложной рыночной конъюнктуры в целом, так и из-за слабых показателей отдельных эмитентов.

В очереди на выкуп В 2025 году уже 13 эмитентов объявили или продолжили реализовывать программы обратного выкупа акций, в полтора раза превысив показатель предыдущего года. Такие компании и банки, как «ВУШ Холдинг», банк «Санкт-Петербург» (БСП) и «Роснефть», минимум с 2022 года реализуют программы байбэка. В текущем году к ним присоединились компании, как проведшие IPO в 2023–2024 годах (группа «Астра», «Промомед», «Каршеринг Руссиа»), так и прошедшие редомициляцию («Фикс Прайс», ЦИАН, «Озон»). Причем действующие программы байбэка рассчитаны в том числе на 2026–2028 годы. Байбэк (англ. buyback — обратный выкуп ценных бумаг) — процесс выкупа компанией собственных бумаг у текущих владельцев. Процесс обратного выкупа регулируется законом «Об акционерных обществах», согласно которому выкупленные акции становятся неголосующими и не учитываются при подсчете кворума при проведении собраний акционеров. Дивиденды по выкупленным бумагам также не начисляются. Приобретенные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно «в разумный срок» принять решение об уменьшении уставного капитала путем их погашения. Как отмечает юрист Forward Legal Максим Игнатов, под «разумным сроком» понимается период времени, который позволяет акционерам «принять взвешенное решение с учетом всех обстоятельств, без неоправданного затягивания». Разумность срока определяется в конкретном случае исходя из специфики финансового положения общества и добросовестности поведения акционеров, например «наличия в обществе корпоративного конфликта или обстоятельств, которые являются извинительными для задержки в проведении такого собрания». Согласно заявленным в 2024–2025 годах программам, объем выкупа акций можно оценить почти в 150 млрд руб. (в том числе исходя из котировок акций компаний на момент начала программы). Однако львиная доля заявленного объема приходится на «Роснефть» — нефтяная компания в апреле 2024 года объявила, что объем выкупа акций может составить до 102,6 млрд руб. Вместе с тем из заявления главы компании Игоря Сечина известно, что в октябре—ноябре 2024 года «Роснефть» выкупила около 2,6 млн акций по средней цене 443,7 руб. (то есть на сумму около 1,1 млрд руб.). На середину ноября последней компанией, объявившей об обратном выкупе акций, стал «Озон», причем максимальный заявленный объем выкупа составил 25 млрд руб. В целом же за прошедший год, по оценке “Ъ” на основе отчетности эмитентов по МСФО, объем выкупа составил менее 15 млрд руб., что почти на 30% ниже показателя 2023 года. За первое полугодие 2025-го эмитенты выкупили акции лишь на 4 млрд руб. Однако здесь следует учитывать, что ряд программ был объявлен лишь в середине года, так что по итогам года результат должен увеличиться. В частности, компания «Софтлайн» к концу октября 2025 года уже выкупила около 15,9 млн акций, а общий заявленный байбэк оценивается в 3,2 млрд руб. По состоянию на 29 октября 2025 года компания «Фикс Прайс» в рамках байбэка приобрела на биржевых торгах 79,7 млн акций. Запуск программы выкупа рассматривал и «Русал», однако окончательного решения по этому вопросу на данный момент нет. В компании вопрос “Ъ” о запуске обратного выкупа оставили без комментариев.

На торгах или по тендеру В настоящее время наиболее востребованный механизм для реализации программы обратного выкупа — приобретение акций на организованных торгах в рамках, определенных наблюдательным органом (по объему и срокам). Именно при таких выкупах эмитентом и может быть реализована мотивационная программа для сотрудников, при которой последующая перепродажа «кому угодно» запрещена, отмечает руководитель направления «Долевые ценные бумаги» АВО Мурад Агаев. Вместе с тем эмитент также может прибегнуть к тендерному предложению — предложить выкуп напрямую у акционеров по заранее установленной цене. Преимуществом такой сделки перед байбэком является возможность компании выкупить бумаги у конкретного типа инвесторов. Так, в 2024 году МТС выставила тендерное предложение акционерам-нерезидентам по выкупу акций по цене 95 руб. По данным эмитента, дочернее предприятие «Стрим Диджитал» выкупило 1,39% от общего числа акций на сумму 2,6 млрд руб. При этом отрывочность данных по проведенным выкупам связана с необязательным характером раскрытия такой информации. Чаще компании раскрывают ее в отчетности по МСФО. В Банке России отметили, что сведения о приобретении эмитентом или подконтрольной ему организацией голосующих акций эмитента «раскрываются в форме сообщения о существенном факте». Причем оно должно быть опубликовано в течение одного дня с момента наступления существенного факта. Однако обязанности по составлению специальных отчетов по итогам проведения байбэков не предусмотрено. Как отмечает ЦБ, в настоящее время вопрос о каком-либо ужесточении регулирования, в том числе в части сроков публикации, не обсуждается.

Акции для мотивации На западных фондовых рынках обратный выкуп акций используется главным образом для повышения метрик ценных бумаг. Сокращение free-float повышает показатели в расчете на акцию (EPS, FCF per share и другие) даже при неизменных финансовых результатах, что повышает привлекательность ценных бумаг для инвесторов. С учетом того что количество акций в обращении становится меньше, увеличиваются дивидендные выплаты на каждую бумагу. В частности, в прошлом году 435 компаний из индекса S&P 500 потратили рекордные $942,5 млрд на выкуп собственных акций. Причем выкуп порой идет на фоне роста котировок. Уже в этом году крупнейшие американские компании анонсировали байбэки на сумму более 400 млрд руб., а лидером стала Apple Inc. ($100 млрд). За все время компания потратила более $600 млрд на увеличение акционерной стоимости. Вместе с тем в российской практике зачастую байбэки проводятся для создания обеспечения программ мотивации ключевых сотрудников эмитентов. «При байбэке компания может инициировать программу мотивации менеджмента, не влияя на активы других акционеров, что повышает лояльность инвесторов», — отмечает управляющий директор по рынкам акционерного капитала компании «Финам» Леонид Павликов. Причем низкие котировки акций являются «лучшим моментом» для запуска программы мотивации, отмечают в «Финаме». С 2024 года подобные программы путем распределения выкупленных акций реализуют «ВУШ Холдинг», «Промомед», «Каршеринг Руссиа», «Софтлайн», «Т-Технологии» и группа «Астра». «У компании появляется возможность выкупить акции ниже "справедливой стоимости", а впоследствии использовать их в мотивационных программах», — отмечает младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Клюева. При этом байбэки уместно делать эмитентам с низким уровнем задолженности и устойчивым свободным денежным потоком, отмечают эксперты. При этом, как правило, российские компании распределяют акции среди топ-менеджмента и руководителей ключевых направлений, «поскольку от них напрямую зависят реализация стратегии и результат, что влияет на качество капитализации бизнеса», отмечает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. «Это эффективное средство для удержания топовых сотрудников», — отмечает он. В программе мотивации «Фикс Прайса» участвуют более 100 ключевых сотрудников в основных странах присутствия бизнеса. В группе «Астра» заявили, что в долгосрочной программе мотивации участвуют топ-менеджеры и ключевые сотрудники — более 130 человек, которые отвечают за поставленные перед компанией KPI. Вместе с тем в «Софтлайне» программа была запущены как для топ-менеджмента, так и для всех сотрудников. «ВУШ Холдинг» намерен направить на программу мотивации до 4% капитала. В 2024 году компания уже приобрела 1,5 млн акций на сумму 318 млн руб. и направила сотрудникам более 1,1 млн акций, заявили в компании. «На конец октября 2025 года на балансе компании аккумулировано более 330 тыс. акций»,— уточнил директор по связям с инвесторами «ВУШ Холдинга» Денис Трусов. В первом полугодии группа «Астра» выкупила акции на сумму около 200 млн руб., а следующее распределение акций сотрудникам по программе мотивации планируется в начале 2026 года. В «Софтлайне» на реализацию программы запланировано до 20 млн акций. В 2024 году и первом полугодии 2025 года компания выкупила 8,25 млн акций на сумму 2,77 млрд руб. К настоящему времени объем выкупа достиг 16,5 млн акций.

На чем только котировки держатся Для компаний, недавно перешедших в российскую юрисдикцию, обратный выкуп также является действенным способом ослабить снижение котировок, вызванное навесом оставшихся за рубежом ценных бумаг. «После редомициляции российские инвесторы получают возможность продать акции, которые ранее были заблокированы в иностранной инфраструктуре. В моменте это создает сильное давление на котировки, а байбэк позволяет сгладить это движение», — отмечает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Клюева. В целом выкуп ценных бумаг с целью повышения их привлекательности за последние два года анонсировали только ЦИАН, «Хедхантер», «Роснефть» и банк «Санкт-Петербург». Причем БСП реализует такие программы как минимум с 2022 года. Как указывают аналитики, обычно банки редко проводят обратный выкуп своих акций, так как это снижает нормативы достаточности капитала, но в случае с БСП такая политика оправданна. «Банк исторически имеет низкую стоимость привлечения капитала при высоких показателях его достаточности, что позволяет компании как выплачивать дивиденды, так и выкупать собственные акции», — отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Важно, что БСП «не только выкупает, но и гасит казначейские акции, а это значит, что доля в компании каждого акционера пропорционально растет», отмечает господин Бредихин. Согласно отчетности по МСФО, с июля 2024 по январь 2025 года банк приобрел 460 тыс. собственных акций на сумму 140 млн руб., из которых погасил более 23,5 тыс. бумаг. Котировки акций банка на Московской бирже при этом выросли почти на 40%, превысив к началу ноября 330 руб. Вместе с тем выкуп акций далеко не всегда удерживает котировки от снижения. Как отмечают участники рынка, новости о начале выкупа не могут удерживать котировки при условии плохой конъюнктуры. С мая 2024 года активизировалась игра на понижение российских акций, в том числе на фоне повышения ключевой ставки со стороны Банка России, а также высоких геополитических рисков. К концу года индекс Московской биржи опустился ниже 2400 пунктов — минимума с марта 2023 года. В начале 2025 года потепление в отношениях с США лишь кратковременно подняло индекс выше 3200 пунктов, однако большую часть года он оставался ниже уровня 3000 пунктов, а к ноябрю откатился в диапазон 2500–2600 пунктов. «Байбэк поддерживает котировки в краткосрочной перспективе», — подчеркивает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Как отмечает старший инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк-Инвестиции» Александр Працук, обратный выкуп может поддержать котировки акций эмитента в отличие от допэмиссии, «новость о которой может привести к увеличению продаж акций инвесторами». Более того, у ряда эмитентов акции подешевели на 20–30%, а в некоторых случаях котировки и вовсе рухнули более чем в два раза. Например, у «Софтлайна» стоимость акций с момента объявления выкупа снизилась с 160 до 80 руб. Хотя после объявления программы выкупа в течение месяца котировки ценных бумаг компании поднимались до 180 руб. Сами эмитенты также утверждают, что выкуп акций пусть и частично, но помогает сохранить котировки и не дает им опуститься еще ниже. «Обратный выкуп стал одним из факторов, создающих дополнительный спрос в акциях. Безусловно, это помогло нам, в том числе при негативной динамике всего рынка», — отмечает директор по связям с инвесторами «Софтлайна» Александра Мельникова. В «Фикс Прайсе» отметили, что запустили байбэк, так как «текущие котировки не отражают фундаментальную стоимость и перспективы бизнеса». Кроме того, директор по связям с инвесторами «Фикс Прайса» Елена Миронова отмечает, что байбэк позволил «снизить волатильность бумаг в последние недели». Компания объявила о программе выкупа в конце лета, причем этот анонс был выпущен одновременно с публикацией не самой лучшей отчетности. В моменте новость о байбэке помогла поднять котировки на значительные 11%, хотя впоследствии рыночная конъюнктура и слабая отчетность привели к снижению котировок. В настоящее время они находятся на уровне 0,6 руб.— почти в два раза ниже цены, при которой были возобновлены торги после «переезда» ритейлера в Россию. Целью байбэка также может быть последующее использование выкупленных акций в сделках, однако такая практика довольно редка для российского рынка, указывает Мурад Агаев. Лишь компания «Софтлайн» год назад заявляла, что приобретенные в рамках обратного выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок.

В обратной перспективе По оценке экспертов, в ближайшее время обратный выкуп акций не потеряет своей актуальности. Во многом потому, что ждать значительных изменений рыночной конъюнктуры не приходится, а при низких котировках компаниям удобно выкупать бумаги для реализации программ мотивации. «Выкупать акции имеет смысл, если бумаги недооценены более чем на 20%»,— указывает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. При этом не исключено, что количество выкупов акций возрастет на фоне заявления Минфина о возможности внедрения программы долгосрочной мотивации в акционерных обществах, чьи бумаги допущены к биржевым торгам, отмечают эксперты. «В совокупности это дает основания ожидать дальнейшего роста числа программ мотивации по мере увеличения пула публичных компаний и зрелости рынка»,— считает исполнительный директор по рынкам публичного акционерного капитала Т-Банка Антон Фокин. С другой стороны, компании с долей государства «ориентированы в первую очередь на дивиденды как форму возврата капитала», указывает Игорь Даниленко. Поэтому на данный момент новых выкупов стоит ожидать со стороны частных компаний. А обратный выкуп акций с целью дальнейшего погашения мог бы стать одним из инструментов реализации поручения президента России о повышении капитализации российского фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году.

Андрей Ковалев

