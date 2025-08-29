«Фикс Прайс» выкупается обратно

Ритейлер «Фикс Прайс» объявил об обратном выкупе акций. Это произошло практически сразу после обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) материнского казахстанского холдинга Fix Price Group PLC на российские акции компании и запуска торгов на Мосбирже. Однако заметного эффекта на цену бумаг это не оказало, она продолжила снижаться, достигнув минимума с открытия торгов.

После публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года котировки российского ритейлера «Фикс Прайс» на Московской бирже начали заметно снижаться. Несмотря на то что компании в текущем году удалось открыть 300 новых магазинов, а количество участников программы лояльности увеличилось на 13% и почти приблизилось к 31 млн человек, чистая прибыль компании упала более чем в два раза, до 3,9 млрд руб. Компания опубликовала отчет с финансовыми результатами еще до открытия основной торговой сессии Мосбиржи. С начала торгов акции компании подешевели почти на 3%, до 0,85 руб. за акцию.

Практически сразу после этого ритейлер объявил об обратном выкупе акций (buyback), чтобы поддержать котировки. 28 августа «Фикс Прайс» сообщил, что объем выкупа должен составить не более 1% от общего уставного капитала — около 1 млрд руб. Выкуп начнется с 1 сентября и продлится до полугода.

После этого котировки моментально отыграли падение и выросли до 0,98 руб. за акцию. Однако этого оказалось недостаточно, и к закрытию основной торговой сессии стоимость акций «Фикс Прайс» не превышала 0,85 руб. за акцию, на локальном минимуме составляла 0,83 руб.

Примечательно, что на buyback компания решилась практически сразу после возвращения ее акций на Мосбиржу. К 2024 году компания перерегистрировалась с Кипра в Казахстан, а затем открыла юридическое лицо в России. Перед выходом на Мосбиржу материнская компания провела раунд обмена ГДР на акции российского эмитента, было обменяно более 100 млн расписок более чем на 16,5 млрд акций. Торги ими начались в этом месяце (см. “Ъ” от 20 августа).

В компании “Ъ” сообщили, что решили прибегнуть к обратному выкупу, так как он «является одним из самых надежных и эффективных способов поддержки котировок». При этом выкупленные акции могут быть использованы в том числе в рамках программы долгосрочной мотивации. Заявленный объем выкупа как раз «приблизительно соответствует размеру нашей программы долгосрочной мотивации сотрудников», пояснили в пресс-службе «Фикс Прайс».

По мнению экспертов, анонс выкупа одновременно с публикацией плохой отчетности не случаен и является распространенной практикой для снижения влияния негативных новостей на котировки. «Это довольно распространенная практика — пытаться скрасить негативные новости запуском программы выкупа акций»,— считает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Среди «успешных байбэков» можно выделить опыт компании «Т-Технологии», которая объявила о выкупе акций еще до редомиляции, указывает господин Пучкарев. Еще один пример — опыт «Роснефти», которая в октябре—ноябре 2024 года выкупила с рынка около 2,6 млн своих акций, что поддержало котировки при общем снижении рынка, добавляет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Однако одного выкупа недостаточно для того, чтобы нивелировать эффект отрицательных новостей, считают эксперты. Помимо выкупа акций компании также необходимо иметь хорошие финансовые результаты, указывает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Риком-Траст» Ярослав Муштаков. Использование акций в рамках мотивационной программы «с точки зрения акционерной доходности менее выгодно, чем их погашение», считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «Объема выкупа достаточно, только чтобы периодически поддерживать котировки, но для заметной переоценки требуется более активный buyback»,— указывает господин Кауфман.

Несмотря на это, эксперты рассчитывают на улучшение результатов компании во втором полугодии. «Сеть остается одной из самых бюджетных ритейлеров. Долговая нагрузка низкая, бизнес обеспечивает стабильный денежный поток»,— отмечает ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. По оценке эксперта, способствовать лучшим результатам прежде всего может изменение макроэкономической ситуации в стране — замедление инфляции и, как следствие, улучшение спроса на недорогие непродовольственные товары. По оценке старшего аналитика банка «Синара» Константина Белова, на конец года стоимость акций компании составит около 1 руб. за бумагу.

