«Озон» отыграл индекс

На старте торгов вернувшимися на биржу бумагами «Озона» котировки акций упали на 8%, но по итогам торгов почти вернулись к уровням двухмесячной давности. За это время индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) потерял почти 8%, так что движение цен бумаг «Озона» эксперты называют ожидаемым. Кроме того, компания своевременно поддержала котировки хорошими корпоративными новостями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В связи с процессом перерегистрации компании в российскую юрисдикцию с 17 сентября на Мосбирже было запрещено выставление заявок на продажу по обращавшимся там распискам (АДР) Ozon. С 22 сентября сделки с бумагами были приостановлены для частных инвесторов, а с 25-го — и для профучастников. 26 сентября Ozon объявил о завершении перерегистрации в юрисдикцию России в качестве МКПАО «Озон». Депозитарные расписки конвертировались в локальные акции. В ходе первого этапа автоматической конвертации в акции МКПАО «Озон» были обращены те бумаги, которые находились на российском рынке. Бумаги, находящиеся в зарубежном контуре, пока остаются в виде АДР. Их конвертация начнется 1 декабря.

11 ноября на Мосбирже возобновились торги бумагами Ozon. На момент приостановки торгов котировки закрылись на отметке 4135 руб. за бумагу. В начале торгов котировки акций обвалились на 8%, до 3810 руб. При этом объем торгов только за первый час составили более 7,4 млрд руб.— это превышает все суммарные дневные объемы торгов акциями Ozon с начала года, а на момент закрытия основной сессии общий объем торгов бумагой превысил 17,7 млрд руб.— больше, чем у ЛУКОЙЛа и Сбербанка, где он составил около 6 млрд руб. К 16:00 цена акций поднялась до 4120 руб. Впрочем, задержаться на этой отметке надолго котировки не смогли, и к закрытию основной сессии стоимость акций закрепилась на уровне 4 тыс. руб. «Изменения в цене отыгрывают произошедшие события и новостной фон за время приостановки торгов»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. С конца сентября индекс Московской биржи снизился почти на 8%, ниже 2600 пунктов.

По оценке аналитиков, поддержать котировки удалось благодаря целому ряду позитивных сообщений со стороны эмитента. На прошлой неделе совет директоров компании рекомендовал выплаты дивидендов в 143,5 руб. за акцию, что также создало «благоприятный фон перед началом торгов», отмечает ведущий аналитик ИК «Велес-Капитал» Артем Михайлин.

Кроме того, накануне начала торгов эмитент объявил о начале обратного выкупа акций с целью реализации программы мотивации сотрудников. Причем заявленный максимальный объем выкупа — 25 млрд руб.— является крупнейшим из тех, что были объявлены в текущем году. «Мы рады, что инвесторы получили всю необходимую информацию раньше, чем торги возобновились»,— заявили в Ozon. «С учетом того что был риск снижения цен после перезапуска торгов, то такие меры оправданны как поддержка котировок»,— указывает Никита Бредихин.

Однако куда более значимым фактором, который помог эмитенту удержать котировки, стала публикация отчета по МСФО за третий квартал 2025 года накануне возобновления торгов. Общая выручка компании выросла почти на 70% год к году, до 258,9 млрд руб. К тому же компания зафиксировала прибыль до 2,9 млрд руб. против млн руб. убытка в третьем квартале 2024-го. По оценке аналитика «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского, именно опубликованные сильные финансовые показатели компании «усилили эффекты предыдущих корпоративных сообщений».

Опасность снижения котировок из-за навеса продавцов не исчезла окончательно. По словам господина Михайлина, из-за длительного периода конвертации, который затронет владельцев бумаг, находящихся в зарубежном контуре, при реализации второго этапа конвертации навес со стороны продавцов увеличится.

Впрочем, эксперты в целом позитивно оценивают перспективы котировок акций «Озона». В «Цифра брокер» считают, что к концу года котировки могут вырасти до 5,2 тыс. руб. за бумагу. По мнению экспертов, главной причиной улучшения финансовых показателей станет увеличение доли компании на рынке онлайн-торговли, которая, по словам финансового директора группы, за девять месяцев года выросла на 26%.

Андрей Ковалев