На Кубани количество логистических компаний увеличилось на 3,5%

По состоянию на 1 ноября 2025 года на территории Краснодарского края работает 32,6 тыс. логистических компаний. С начала года их количество увеличилось на 3,5%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики Контур.Фокуса.

Всего в Краснодарском крае в период с января по ноябрь было зарегистрировано 5,2 тыс. новых компаний в сфере логистики. В это же время в регионе закрылось более 4 тыс. таких организаций. Прирост составил 1,1 тыс.

Среди общего числа компаний доля ИП (индивидуальный предприниматель) увеличилась на 3,7% и составила 28 тыс. организаций в ноябре 2025 года. Доля ЮЛ (юридическое лицо) выросла на 2,3% с начала года и составила 4,6 тыс. компаний.

