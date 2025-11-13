В Ростове вступил в силу приговор по делу об обрушении трибуны на Гребном канале

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор в отношении директора организации, изготовившей трибуны для стадиона на Гребном канале, во время обрушений которых погибла 45-летняя ростовчанка, травмы получили 56 зрителей, 36 из которых несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Как ранее стало известно «Ъ-Ростов» из источника в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Асрибекове, директоре ООО «Лазертех».

В суде установлено, что в 2022 году осужденный изготовил и установил на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 пять трибун, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В мае 2023 года во время областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна. В результате инцидента одна зрительница погибла на месте происшествия, еще 56 болельщиков, включая 36 детей, получили различные травмы.

В конце августа 2025 года Кировский районный суд Ростова приговорил обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности» Сергея Асрибекова к пяти годам колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Ростовский областной суд согласился с мнением прокурора, и оставил доводы апелляционных жалоб без удовлетворения.

Наталья Белоштейн