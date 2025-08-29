В Ростове вынесли приговор по делу о гибели женщины на Гребном канале

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя, которого подозревали по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Асрибекове, директоре ООО «Лазертех», изготавливающее металлические конструкции. Следствие считало, фигурант поставил пять мобильных трибун, которые в мае 2023 года перевернулись во время детского футбольного матча на Гребном канале «Дон». В результате происшествия погибла 45-летняя женщина, еще 56 человек получили травмы, 36 из которых несовершеннолетние.

Суд приговорил Сергея Асрибекова к пяти годам колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб.

Константин Соловьев