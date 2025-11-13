Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал возможный уход Кирилла Елатонцева

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал пятую подряд домашнюю победу в сезоне, обыграв в Краснодаре «БЕТСИТИ ПАРМУ» со счетом 90:77. Эта победа позволила команде подняться на третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, где «Локо» теперь имеет семь выигранных матчей в регулярном чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Встреча с пермяками отметилась первым дабл-даблом в лиге для 20-летнего защитника и воспитанника клубной академии Всеволода Ищенко — он набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

Главный тренер «железнодорожников» Антон Юдин отметил сыгранность команды: «Вторую игру мы держим концентрацию на протяжении долгого времени. В 4-й четверти чуть-чуть расслабились — может быть, потому что преимущество было достаточно комфортным. За исключением этого отрезка я могу сказать команде "браво"».

Господин Юдин также прокомментировал ситуацию с игроком Кириллом Елатонцевым, который, по его словам, отказался выступать за «Локомотив»: «Хотя я с ним разговаривал дважды, говорил ему, что у него есть выбор, он говорил мне, что хочет играть за нас. Но, видимо, в голове держал что-то другое. На мой взгляд, это не совсем корректное, мужское поведение. Поэтому, думаю, в ближайших матчах мы в составе "Локомотива" вряд ли его увидим».

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 15 ноября в краснодарском «Баскет-холле», где примет московскую команду МБА-МАИ.

Вячеслав Рыжков