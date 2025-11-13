«Известия»: красная икра подорожала в России на треть

Средняя цена 200-граммовой банки красной икры составляет в России около 3 тыс. руб. Год к году стоимость увеличилась на 33%. Это следует из данных «Контур.Маркета», которые приводит газета «Известия».

В компании проанализировали более 1,7 млн чеков на красную икру. Аналитики сравнили цены в октябре–ноябре с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на натуральную красную икру вырос на 3%.

Имитированная лососевая икра подешевела за год на 6%. Ее продажи выросли на 18%. Сильнее всего за этот период подешевела черная икра — на 15%. Цена за 200 г составляет 12,6 тыс. руб.

По прогнозам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, в 2025 году в России могут произвести 21 тыс. т красной икры. Это на 31% больше, чем в 2024-м.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены мечутся».