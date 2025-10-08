Производство красной икры в России к концу года может вырасти на 31%

По итогам 2025 года в России могут произвести 21 тыс. т красной икры. Это на 31% больше, чем в 2024 году, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Глава ВАРПЭ рассказал, что путина подходит к концу, и уже добыто около 335 тыс. т лосося. Это на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. В результате цены на икру «достаточно быстро стабилизировались», уточнил господин Зверев.

По словам президента ВАРПЭ, в соотношении «цена—престижность» красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России. По оценкам ассоциации, объем икорного рынка в стране в среднем оценивается в 17–20 тыс. тонн. Две трети от этого объема приходится на лососевую икру, остальное — щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и «совсем чуть-чуть» — осетровая, уточняется в пресс-релизе ВАРПЭ.

Летом средняя стоимость отдельных видов лососевых в оптовой закупке начала снижаться, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Горбуша и кета на Дальнем Востоке в июле подешевели на 4,3%, до 335 руб. и 450 руб. за кг. В «Инарктике» отмечают умеренное снижение цен с начала года.

Подробности — в материале «Ъ» «Цены мечутся».