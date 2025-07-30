Цены мечутся

Оптовые цены на горбушу и кету на Дальнем Востоке снизились более чем на 4% за месяц, что объясняется удачным началом лососевой путины и укреплением рубля. Но год к году на рынке сохраняется рост цен на уровне 30–50%. Красная рыба вряд ли существенно подешевеет для потребителей из-за высокого спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость отдельных видов лососевых в оптовой закупке начала снижаться, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Горбуша и кета на Дальнем Востоке за последний месяц подешевели на 4,3%, до 335 руб. и 450 руб. за килограмм, соответственно. В центральной части страны стоимость горбуши составляет 400 руб., кеты — 480 руб. за килограмм. Первое значение к концу июня не поменялось, второе — снизилось на 2%. В «Инарктике» отмечают умеренное снижение цен с начала текущего года.

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Коррекции способствуют растущие темпы лососевой путины на Дальнем Востоке и постепенное насыщение рынка предложением, следует из материалов ФГУП «Нацрыбресурс». Хотя снижение оптовых цен пока нельзя назвать повсеместным. Например, нерка на Дальнем Востоке за месяц подорожала на 1,2%, до 870 руб. за килограмм в оптовой закупке.

В Росрыболовстве “Ъ” пояснили, что промышленный вылов тихоокеанских лососей в Приморском крае в этом году стартовал 20 мая, в основном регионе добычи, на Камчатке,— 1 июня. Объем промысла может составить 312 тыс. тонн. Его будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и экспорта, считают в ведомстве.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 28 июля объем добычи тихоокеанских лососей в России составил 226,8 тыс. тонн, что вдвое больше год к году. Но если сравнивать вылов горбуши (формирует 80% добычи в сегменте) с показателем 2023 года, снижение в категории составляет 29,7%. Добыча кеты, согласно ВНИРО, за год выросла на 67,6% год к году, нерки — на 36,1%. Кижуч и чавыча продемонстрировали снижение.

В Рыбном союзе считают, что нынешняя путина будет существенно лучше прошлогодней, так как год нечетный. Прошлогоднее падение вылова привело к резкому росту цен на рыбу. Например, в середине сентября рост оптовой стоимости горбуши на Дальнем Востоке во ФГУП «Нацрыбресурс» оценивали в 87,9% год к году. В конце 2024 года тенденция привела к подорожанию красной икры. Аналитики «Чек Индекса» указывали, что медианная стоимость красной икры в середине декабря приблизилась к 10 тыс. руб. за килограмм, прибавив 36% год к году. Это способствовало сокращению спроса.

Текущая коррекция оптовых цен за счет увеличения предложения пока не смогла компенсировать этот рост. Из данных ФГУП «Нацрыбресурс» видно, что горбуша на Дальнем Востоке в оптовой закупке в среднем на 39,6% дороже, чем годом ранее, кета — в полтора раза, нерка — на 45%. На рыночное предложение лососевых может влиять и аквакультурная продукция. Но она не конкурирует с дикой рыбой: продукты дополняют друг друга на полках магазинов и в ресторанах, пояснили “Ъ” в «Инарктике».

Аквакультура, по словам представителя «Инарктики», чаще поступает на рынок в охлажденном виде, дикая — в замороженном. Значительная доля замороженной рыбы импортируется, поэтому на ее стоимость влияет и укрепление курса рубля. Красная рыба вряд ли существенно подешевеет, считают в Рыбном союзе. Продукция пользуется высоким спросом, и ее цену формирует рынок.

Согласно подсчетам «Нильсен» и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, с апреля 2024 по март 2025 года розничные продажи красной рыбы в натуральном выражении выросли на 3% к предыдущим 12 месяцам, денежные — на 14%. Для категории рыбы и морепродуктов в целом аналогичный прирост составил 4% и 17% соответственно. Доля красной рыбы в структуре денежных продаж достигла 15,1%. Наиболее популярными ее видами, согласно исследовательской компании NTech, стали форель (37,6% натуральных продаж) и горбуша (27,9%).

Александра Мерцалова