На Ставрополье модернизируют перинатальные центры и женские консультации

В Ставропольском крае с начала 2025 года действует региональный проект «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Его цель — кардинально повысить качество медпомощи матерям и новорожденным. На реализацию мероприятий в этом году выделено более 700 млн руб., а всего на эти цели краевой бюджет потратит свыше 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено администрацией Ипатовского округа Фото: предоставлено администрацией Ипатовского округа

Основные принципы регионального проекта еще в 2024 году обозначил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он написал в своем Telegram-канале, что есть масса задач, с которыми сталкиваются молодые родители, и заверил, что с 2025 года регион возьмет на себя часть таких забот.

Слова не разошлись с делом. Так, в вузах Ставрополья были созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания. Это позволило молодым мамам совмещать учебу и уход за детьми. Для семей организовали пункты проката предметов для новорожденных — колясок, кроваток, пеленальных столиков.

В государственных вузах ввели услугу присмотра за детьми до трех лет в рамках социального обслуживания населения. Многодетным семьям стали оказывать помощь в получении образования для детей. В частности, компенсируют 50% стоимости очного обучения на одного ребенка в вузах и ссузах РФ.

Будущие мамы, обучающиеся очно в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, получают единовременную выплату 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности. Кроме того, расширяются возможности для пар с проблемами здоровья, планирующих детей, обеспечив бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО.

Работа на местах

Важным этапом реализации проекта «Охрана материнства и детства» стала поставка нового медоборудования. Так, женская консультация Арзгирской райбольницы получила 69 единиц техники на общую сумму более 26 млн руб. Контракт также предусматривает ввод оборудования в эксплуатацию с обучением персонала. Обновление позволит расширить спектр и повысить качество обследований беременных и женщин, планирующих рождение ребенка, делая доступнее современные методы диагностики и лечения.

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр стал ключевым объектом проекта, получив оборудование на сумму свыше 233 млн руб. Это, например, комплекс систем для неонатальной реанимации и интенсивной терапии: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), инкубаторы закрытого типа для недоношенных, дефибрилляторы для новорожденных, устройство подачи оксида азота в критических состояниях и открытые системы реанимации с максимальным доступом к пациенту. Также закуплены современные приборы для фототерапии желтухи, мониторинга биоэлектрической активности мозга, управляемой гипотермии для предотвращения неврологических последствий тяжелой гипоксии и другие специализированные аппараты.

Помощь во всем

Проект охватывает не только техническое переоснащение, но и расширение медицинских услуг. По инициативе краевого министерства здравоохранения в сельских населенных пунктах и малых городах открываются новые женские консультации. Это повышает доступность специализированной помощи. Параллельно с этим в регионе развиваются программы, которые направлены на укрепление репродуктивного здоровья.

По словам министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова, обновление ресурсов перинатальных центров и родильных отделений — краеугольный камень повышения качества медицинской помощи матерям и детям. Кроме того, край внедряет современные вспомогательные репродуктивные технологии, включая экстракорпоральное оплодотворение, с прогнозом на дополнительные 700 рождений к 2030 году. Минздрав Ставрополья строго контролирует направления пациентов и качество предоставляемой помощи.

Таким образом, региональный проект «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» выводит систему здравоохранения края на новый уровень. Он формирует комплексную поддержку семей с детьми — от высокотехнологичного оснащения медучреждений до социально значимых сервисов. Эти меры направлены на снижение детской и материнской смертности, улучшение здоровья будущих поколений и стимулирование рождаемости в регионе. Реализация проекта в Ставропольском крае демонстрирует то, как системный подход к укреплению материально-технической базы медучреждений и социальной поддержке семей меняет качество жизни граждан и повышает доверие к медицине в целом.