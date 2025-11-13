В сентябре объем ипотечного кредитования на Кубани вырос на 7%

Объем ипотечного кредитования в Краснодарском крае в сентябре 2025 года достиг 16,4 млрд руб., что на 7,1% больше, чем в августе, сообщили РБК Краснодар в Южном главном управлении Банка России. Региональное подразделение ЦБ отмечает устойчивый рост ипотечных выдач с июня текущего года: в августе их объем увеличился на 4%, в июле — на 15,8%, в июне — на 21,8%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с сентябрем 2024 года объем выданных кредитов вырос на 2,2%. На начало октября ипотечный портфель региона составил 882,3 млрд руб., что на 8,8% выше уровня прошлого года. Для сравнения, годом ранее рост составлял 8%.

В управлении ЦБ связывают рост ипотечного рынка прежде всего с активностью по государственным программам, в частности по «Семейной ипотеке». Этому, по данным регулятора, способствовало продление мер по компенсации банкам части затрат на кредиты с господдержкой. Кроме того, в рыночном сегменте банки смягчили условия выдачи займов на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

Вячеслав Рыжков