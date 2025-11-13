В Новороссийске завершили аварийные работы на водопроводе

Подачу воды в Новороссийске восстановили после крупной утечки, произошедшей 12 ноября. О завершении работ сообщил и.о. заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал и.о. заместителя главы по ЖКХ Новороссийска Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал и.о. заместителя главы по ЖКХ Новороссийска Рафаэля Беглярова

Ремонт сетей Троицкого группового водопровода на улице Пограничная закончили к 23:00. Специалисты «Водоканала» произвели монтаж новой трубы, после чего запустили процесс промывки и заполнения системы.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в результате обхода домовладений сотрудники администрации зафиксировали повреждения в одном из частных домов, расположенных поблизости с местом аварии. На стенах и потолке жилого дома были замечены подтеки воды, бытовая техника и электрические приборы не пострадали.

На другом участке поток воды размыл подпорную стену бетонного забора. Собственникам окажут содействие в уборке, привлекут к работе волонтеров и бункер-накопитель.

София Моисеенко