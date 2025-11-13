Цены на серебро впервые в истории превысили $54 за унцию

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex достигла рекордного показателя. Она превысила $54 за унцию впервые в истории. К 7:06 мск цены на драгоценный металл достигли $54,415 за унцию и продемонстрировали рост 1,8%.

По состоянию на 8:50 цена на фьючерс растет на 1,5%. Показатель достиг $54,167. Предыдущий рекорд зафиксировали 17 октября. Тогда цена достигла $53,764 за унцию. Фьючерс на золото колеблется у отметки $4214 за тройскую унцию.

С начала года серебро подорожало более чем на 85%. Обновление многолетних максимумов произошло из-за монетарной политики американского регулятора. Спрос на драгоценные металлы растет также из-за шатдауна в США — он снижал уровень доверия к доллару, что увеличивало притоки в драгметаллы. Сегодня американский президент Дональд Трамп подписал временный закон о продлении финансирования правительства, который позволит федеральным учреждениям возобновить работу до 30 января включительно.

