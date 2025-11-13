Завод «Бенат» в Тюмени продали за 45,59 млн рублей

Правительство Тюменской области продало 99,86% акций алкогольного завода «Бенат» за 45,59 млн руб. Покупателем стала компания ООО «Амур», следует из данных на сайте Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Торги по продаже завода трижды не состоялись из-за отсутствия заявок. Стартовая цена актива составляла 455,9 млн руб. После трех неудачных попыток продажи стоимость была снижена до минимально допустимого уровня.

Крупнейший производитель алкогольной продукции в УрФО «Бенат» был основан в 1991 году на базе бывшего Тюменского винзавода. В 2008 году был построен новый завод ОАО «Бенат». Выручка предприятия за 2024 год составила 701 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

Напомним, в сентябре 2024 года власти планировали приватизировать 50,15% акций, но пакет был увеличен за счет передачи акций от птицефабрики «Боровская», которой принадлежало 39% акций «Бената». В июне правительство региона выставило на торги 921 017 акций АО «Бенат», завод включен в программу приватизации. В июле аукцион не состоялся — на торги не было подано ни одной заявки. В августе его повторно выставили на торги.

Ирина Пичурина