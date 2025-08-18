Тюменский алкогольный завод «Бенат» повторно выставили на торги

В Тюмени алкогольный завод «Бенат» повторно выставили на торги — аукцион должен пройти 16 сентября, следует из информации на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота составляет 455,9 млн руб., она не изменилась.

Фото: ГИС «Торги»

Напомним, в июне правительство Тюменской области выставило на торги 921 017 акций АО «Бенат», завод включен в программу приватизации. В сентябре прошлого года власти планировали приватизировать 50,15% акций, но пакет был увеличен за счет передачи акций от птицефабрики «Боровская», которой принадлежало 39% акций «Бената». В июле аукцион по продаже 99,86% акций не состоялся — на торги не было подано ни одной заявки.

Крупнейший производитель алкогольной продукции в УрФО «Бенат» был основан в 1991 году на базе бывшего Тюменского винзавода. В 2008 году был построен новый завод ОАО «Бенат». Выручка предприятия за 2024 год составила 701 млн руб., чистая прибыль — 32,4 млн руб.

Ирина Пичурина