Обломки БПЛА повредили дома и машины в Орловской области

Орловская область подверглась ночным ударам БПЛА. Часть обломков сбитых дронов упала в жилом секторе. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Информации о пострадавших нет. Повреждены несколько машин, остекление частных домов и балконов квартир. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно.

По данным Минобороны, в ночь на 13 ноября над Орловской областью было сбито шесть беспилотников. 12 ноября при падении обломков дронов в регионе были повреждены кровли четырех частных домов.