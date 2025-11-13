Российские силы ПВО за ночь сбили 130 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 мск 13 ноября перехватили и уничтожили 130 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По 32 БПЛА сбиты в небе над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской, 17 — над акваторией Черного моря. Еще семь дронов уничтожены над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской и два — над Брянской областью. По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской и Московской областей.

При падении обломков сбитых дронов в Орловской области повреждены несколько машин, остекление балконов жилых домов и частных домовладений, сообщил губернатор Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших. В других регионах последствия атаки ВСУ не приводятся.