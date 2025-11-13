«Работодателям пришлось платить больше страховых взносов»

Максимальную выплату по больничному за день в ближайшие годы увеличат в 1,5 раза — с нынешних 5,7 тыс. руб. до 8,5 тыс. в 2028-м, сообщили «Известиям» в Социальном фонде. В 2026-м лимит составит 6,8 тыс. руб., а в 2027-м — почти 8 тыс. руб. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю Вера Сиренко рассказала, кого коснутся изменения, а также пояснила, как рассчитывают выплату по нездоровью и как часто можно уходить на больничный.

«Рост размера максимальной выплаты по больничному в 2026 году связан с тем, что в 2025 году произошло повышение предельной базы для расчета страховых взносов на 24% в сравнении с 2024 годом. Работодателям, сотрудники которых получаются высокую зарплату, пришлось платить больше страховых взносов. Поэтому повышение уровня максимальной выплаты по больничному, на мой взгляд, вполне закономерно.

В 2026 году в максимальном размере оплату больничных листов получат те, у кого стаж более 8 лет и сумма зарплаты за 2024-2025 годы в совокупности составит около 5 млн руб. (185,4 тыс. руб. в месяц в 2024 году и 229,9 тыс. руб. в месяц в 2025 году).

Сложно сказать, сколько таких работников на Кубани. Думаю, не так много. Справедливости ради хочу заметить, что государство при установлении размера максимальной базы для начисления стандартных страховых взносов берет среднюю зарплату по всей стране, увеличенную в 2,3 раза. Поэтому, получатели максимальной выплаты по больничным листам в Краснодарском крае точно будут. Вероятнее всего, это сотрудники высокомаржинальных отраслей, топ-менеджеры и высококвалифицированные специалисты. На остальных работниках, чей суммарный доход за 2024-25 годы не превысил 4,9 млн руб., изменения не отразятся.

Что же нужно знать о больничном? Первое — для расчета берется сумма доходов работника за предыдущие два года. Если превышения максимального порога нет, эта сумма делится на 730 дней. Таким образом получаем среднедневной заработок. Далее бухгалтер смотрит на стаж, от этого зависит процент выплаты по больничному. Стаж свыше восьми лет — выплата 100%, до восьми лет — процент выплаты ниже. Если получившийся среднедневной заработок ниже среднедневного, рассчитанного из МРОТ, значит далее считается среднедневным заработком тот, который посчитали исходя из МРОТ. Если выше — берется фактический, который рассчитали исходя из дохода. Далее сумма среднедневного заработка умножается на количество дней в больничном листе. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, за остальные дни работнику выплачивает Социальный фонд России (СФР).

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, касающиеся частоты и количества больничных листов, выдаваемых медучреждениями. Это сделано с целью борьбы с недобросовестными “пациентами”, которые злоупотребляют своим правом на “отпуск” по состоянию здоровья. Так, если за 6 месяцев, сотрудник обратился за больничным листом уже 4 раза, то при дальнейшем обращении ему выдадут больничный только на 3 дня, а продление возможно только после комиссионного обследования. Исключение сделано для больничных по уходу за родственниками, при медреабилитации или лечении социально значимых заболеваний».