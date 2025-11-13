В Буденновском округе Ставрополья Mercedes съехал в кювет, водитель погиб

В Буденновском округе Ставропольского края в результате съезда с дороги погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 12 ноября около 23:25 на 234-м километре федеральной автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил съезд на правую обочину. После этого машина попала в кювет и врезалась в дерево. Транспортное средство загорелось.

В результате аварии водитель, личность которого устанавливается, погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства случившегося уточняются.

Валентина Любашенко