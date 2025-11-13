В МИД РФ прокомментировали выход Украины из переговорного процесса

Москва предприняла все возможные шаги для продолжения переговоров с Украиной, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям». Он утверждает, что Киев, в свою очередь, якобы пытается не допустить их возобновления.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

«Украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира... Сейчас они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса»,— заявил господин Мирошник.

Переговоры находятся на паузе больше 100 дней, отметил посол. В этом году делегации России и Украины встречались 16 мая, 2 июня и 23 июля. Стороны во время этих встреч смогли договориться об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. По мнению замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, диалог с российской стороной завершился без особого прогресса.