Демократы проявили открытость

В США в ближайшие дни должна возобновиться работа федерального правительства: после более чем 40 дней самого продолжительного в истории шатдауна Сенат наконец провел решающее техническое, а потом и финальное голосование. Переломную роль в этом сыграла группа из семи демократов-центристов, которые вопреки позиции партийного руководства поддержали республиканский законопроект о финансировании. В то время как республиканцы празднуют тактическую победу, в стане демократов углубляется раскол, что уже привело к призывам поменять руководство партии.

В США забрезжило окончание самого длинного в истории страны шатдауна. Поздним вечером 10 ноября по Вашингтону (ранним утром 11 ноября по Москве) Сенат окончательно одобрил законопроект о финансировании правительства до конца января 2026 года, что позволило передать документ дальше — в Палату представителей. Она, как ожидается, проголосует 12 ноября, после чего документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

В ходе финального голосования в Сенате 60 человек высказались «за», 40 — «против». При этом требовалось простое большинство, то есть 50 голосов. А вот для предварительного, процедурного голосования, которое и было причиной беспрецедентной задержки, требовались как раз 60 единомышленников.

Возможность для окончания шатдауна появилась поздним вечером 9 ноября по Вашингтону, когда республиканцам удалось убедить группу демократов-центристов поддержать их. В итоге в ходе процедурного голосования «за» выступили 52 республиканца, 7 демократов и 1 независимый сенатор. Таким образом, 15-е по счету голосование по законопроекту наконец завершилось, в отличие от предыдущих 14 попыток, успехом.

Демократы-центристы пересекли партийную линию и поддержали резолюцию после многочасовых переговоров с лидером сенатского большинства республиканцем Джоном Тюном. Мягко говоря, не все в Демпартии оценили этот шаг. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, наиболее вероятный претендент на роль кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года, обвинил сенаторов-демократов, проголосовавших вместе с республиканцами, в «капитуляции» и «предательстве».

Примечательно, что группа сенаторов, нарушивших партийную дисциплину, состояла из пары политиков, уходящих в отставку в следующем году, а также бывших губернаторов, которые, вероятно, хотели оставить позитивный след в истории.

Хотя шатдаун, согласно многочисленным опросам, ударял в первую очередь по республиканцам, администрация Трампа, по мнению издания Axios, сделала так, что игнорировать приостановку работы правительства стало слишком сложно.

Массовая отмена авиарейсов и заморозка программы предоставления талонов на еду для миллионов нуждающихся американцев — лишь два примера из многих.

После голосования одна из демократов-«перебежчиков» Джин Шахин сообщила журналистам, что приостановка работы правительства слишком затянулась. Ей стало ясно, что республиканцы не согласятся добавить в законопроект положения о госфинансировании медицины, даже если противостояние продлится еще несколько недель. Плюс ко всему становилось очевидно, что демократы могут остаться вообще ни с чем. Дональд Трамп уже намекал, что консерваторы могут пойти на крайнюю меру: добиться отмены предварительного, технического голосования и принять законопроект простым большинством.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Джин Шахин и другие проголосовавшие «за» демократы в итоге сделали правильный шаг, «поставив принципы выше личных политических интересов».

Крайне важно, что один из таких сенаторов — Дик Дурбин — второй по рангу в верхней палате среди демократов. Для лидера сенатского меньшинства Чака Шумера решение однопартийцев, особенно такого высокопоставленного коллеги, стало абсолютной неожиданностью. По крайней мере он показывал всем своим видом, что сильно негодует. Шумер заявил, что не может поддержать резолюцию «с чистой совестью», поскольку она не включает продление налоговых субсидий на медицинское страхование. Для демократов этот вопрос был ключевым требованием в борьбе за возобновление работы правительства.

Демократы-центристы добились некоторых уступок по ряду вопросов. Например, обещания выдвинуть на голосование законопроект по продлению субсидий по здравоохранению, отмены массовых увольнений федеральных служащих в период остановки правительства, продолжения финансирования программы продовольственных талонов. Но это лишь слегка подсластило пилюлю.

Получается, что шатдаун, который грозит США потенциальным снижением ВВП на $55 млрд, или 0,8 п. п. (по данным Ernst & Young), ни к чему не привел.

И это, не говоря уже об ущербе, нанесенном сотням тысяч госслужащих, которые не получали зарплату более месяца.

Кроме того, происходящее углубило раскол между демократами-центристами и прогрессивным крылом партии. Некоторые демократы заговорили о том, что необходимо поменять лидеров, которые не смогли консолидировать однопартийцев. Так, член Палаты представителей, демократ прогрессивного толка Ро Кханна призвал демократов в Сенате сместить Чака Шумера с поста. «Сенатор Шумер больше неэффективен, его надо заменить. Если вы не можете возглавить борьбу за предотвращение резкого роста медицинских (страховых.— “Ъ”) взносов для американцев, за что вы будете бороться?» — написал Ро Кханна в соцсети X. После этого на Шумера посыпалась критика и от других демократов прогрессивного толка, включая самую яркую звезду — Александрию Окасио-Кортес.

Не остался в стороне и Дональд Трамп: он тоже пожурил сенатора. «Я думаю, он (Шумер.— “Ъ”) совершил ошибку, зайдя слишком далеко,— заявил президент телеканалу Fox News.— Он думал, что сможет сломить республиканцев, а республиканцы сломили его».

С одной стороны, окончание шатдауна действительно можно назвать тактической победой республиканцев, которые добились одобрения «чистого» бюджета, не уступив по ключевым политическим направлениям. Однако высказываются и мнения, что затягивание процесса было осознанной тактикой со стороны демократов.

Это могло быть частью стратегии, чтобы подчеркнуть борьбу партии за своих избирателей — особенно в свете недавних региональных выборов в Нью-Йорке и Нью-Джерси, когда демократы вернулись к разговору о борьбе за интересы обычных американцев. Как считает демократический стратег Джин-Шиэн Зайно, продемонстрировав способность защищать социальные программы, партия послала избирателям важный сигнал, после чего ряд демократов и отказался от максималистской позиции.

Екатерина Мур, Вашингтон