Власти ХМАО призвали выделить 307,1 млн рублей на дом культуры в Березово

Совет федерации (СФ) РФ должен рекомендовать Министерству России по развитию Дальнего Востока и Арктики включить проект строительства дома культуры в поселке Березово за 307,1 млн руб. в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны. С соответствующим предложением к членам комитета верхней палаты российского парламента по науке, образованию и культуре обратилась заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Елена Майер.

Дом культуры в поселке Березово (проект)

Фото: Презентация правительства ХМАО-Югры Дом культуры в поселке Березово (проект)

Фото: Презентация правительства ХМАО-Югры

«Дом культуры Березово является единственной культурно-досуговой площадкой для более чем 22 тыс. жителей. На сегодня физический износ здания составляет 66%, и капитальный ремонт нецелесообразен, поэтому принято решение о строительстве нового здания»,— пояснила она.

По словам госпожи Майер, площадь нового здания составит 2,6 тыс. кв .м. Объект будет включат в себя зрительный зал на 300 мест, зал-трансформе, клубные помещения и методический центр.

Директор департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ Илья Чернов отметил, что ведомство планирует выделить средства на реализацию проекта в 2027 году. «В конце ноября, надеюсь, получится приехать в Березовский и Белоярский районы вместе с министром Алексеем Чекунковым, и уже на месте более детально наши планы с коллегами из правительства округа мы обсудим»,— заверил чиновник.

В ходе заседания комитета Елена Майер также призвала СФ рекомендовать Министерству культуры РФ включить строительство здания Няганского театра юного зрителя за 3,53 млрд руб. в госпрограмму «Развитие культуры».

Заседание комитета прошло в рамках дней ХМАО в СФ 10-12 ноября. Делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей ХМАО, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Подробнее о проектах властей ХМАО и рекомендациях спикера СФ — в материале «Ъ-Урал» «"Повышайте требовательность к строителям — это безобразие"».

Василий Алексеев