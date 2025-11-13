Югорские власти запросили 3,5 млрд рублей на Няганский театр юного зрителя

Совет федерации (СФ) должен рекомендовать Министерству культуры РФ включить строительство здания Няганского театра юного зрителя (ТЮЗ) за 3,53 млрд руб. в госпрограмму «Развитие культуры». С соответствующим предложением к членам комитета верхней палаты российского парламента по науке, образованию и культуре обратилась заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Елена Майер.

Няганский театр юного зрителя (проект)

Фото: Telegram-канал Стройкомплекс Югры Няганский театр юного зрителя (проект)

Фото: Telegram-канал Стройкомплекс Югры

«Няганский ТЮЗ далеко известен за пределами региона. Это театр, который принес нам первую "Золотую маску", работает в помещениях бывшей начальной школы. Всего в зале 60 посадочных мест, при этом театр обслуживает территорию четырех соседних муниципалитетов, где проживает 150 тыс. человек»,— пояснила она.

Госпожа Майер добавила, что проект нового здания профессионального театра предусматривает три зрительных зала на 360 мест (на 30, 80 и 250), большой репетиционный зал, склады для декораций и костюмов. Общая площадь объекта составит 8 тыс. кв. м.

Заместитель директора департамента управления делами и инвестиций Министерства культуры РФ Диана Шабурова сообщила, что ведомство готово рассмотреть заявку региона на включение объекта в реестр объектов капитального строительства в начале 2026 года в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2027 и 2029 годы.

Председатель комитета СФ Лилия Гумерова призвала Министерство «сделать акцент на объекте» и получить все заключения к концу 2025 года. «Это точка притяжения, он важен. Не просто нужно его быстренько построить из-за того, что износ большой у этого объекта, а туда надо душу и сердце вложить»,— подчеркнула она.

Заседание комитета прошло в рамках дней ХМАО в СФ 10-12 ноября. Делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей ХМАО, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Подробнее о проектах властей ХМАО и рекомендациях спикера СФ — в материале «Ъ-Урал» «"Повышайте требовательность к строителям — это безобразие"».

Василий Алексеев