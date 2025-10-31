FT: встречу Трампа и Путина в Венгрии отменили после жесткого сигнала из Москвы

США отменили готовившуюся встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с Владимиром Путиным после поступления из России «жестких требований» по Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Они утверждают, что позиция Москвы была слишком твердой, что не устроило Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин

Решение было принято после «напряженного» телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне, говорят источники FT.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом проведения двустороннего саммита выбрали столицу Венгрии. Спустя несколько дней господин Трамп объявил об отмене переговоров, потому что американская сторона засомневалась в возможности достичь «нужных целей». В России считают, что переговоры не отменены, а только отложены на какой-то срок.