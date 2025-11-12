Поверенный в делах РФ: Киев не ответил на предложения о возобновлении переговоров

Россия готова возобновить стамбульские переговоры с Украиной, но Киев не отреагировал на предыдущие предложения начать их снова. Об этом ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной. Наши турецкие партнеры также подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении»,— сказал господин Иванов. Он отметил, что для возобновления диалога нужно, чтобы власти Украины проявили политическую волю.

В этом году прошли три раунда переговоров делегаций России и Украины. Последний прошел 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленных и гражданских лиц. Также Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но власти Украины не отреагировали на эту инициативу, заявляли в Кремле.

