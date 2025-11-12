Трамп: демократы используют скандал с Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия использует письма финансиста Джеффри Эпштейна для того, чтобы отвлечь внимание народа от шатдауна американского правительства.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Они готовы на все, лишь бы отвлечь внимание от того, насколько плохо они справились с шатдауном и многими другими вопросами. Только очень плохой или глупый республиканец может попасться на эту уловку. Демократы обошлись нашей стране в $1,5 трлн»,— написал политик в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что эти письма «не доказывают абсолютно ничего». «Это не совпадение, что демократы слили эти электронные письма фейковым СМИ сегодня утром в преддверии того, как республиканцы вновь откроют правительство»,— сообщила она на брифинге.

Сегодня демократы опубликовали письма, в которых Эпштейн упоминает президента США. Финансист написал своей сообщнице Гилейн Максвелл, что господин Трамп провел несколько часов в одном доме с несовершеннолетней жертвой секс-торговли. В другом письме от 2019 года Эпштейн пишет, что Дональд Трамп «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».