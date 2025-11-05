Плата за находчивость

Суд в Ростове-на-Дону приступил к прениям по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Его обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия. Государственный обвинитель попросил назначить фигуранту 14 лет колонии строгого режима и штраф 475 млн руб. В суде Виталий Кушнарев признал вину только в незаконном хранении оружия. Выступление стороны защиты в прениях запланировано на 12 ноября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября 2024 года при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к прениям сторон по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Прокурор попросил суд признать экс-чиновника виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ), назначить подсудимому 14 лет колонии строгого режима и штраф 475 млн руб.

Кроме того, гособвинитель считает, что Виталию Кушнареву необходимо запретить быть госслужащим в течение 14 лет после освобождения.

По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, которые выполняются в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Глава компании обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске, дома у бывшего министра нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему. Оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения.

В суде Виталий Кушнарев признал вину в незаконном хранении оружия. По словам подсудимого, осенью 2024 года он нашел сверток с пистолетом и патронами в Аксайском районе, где проводились работы по берегоукреплению.

Как рассказал экс-чиновник, находку он принес домой, а сдать в полицию не успел из-за срочной командировки в Москву. Причастность к коррупционному преступлению господин Кушнарев отрицает.

Выступление стороны защиты в прениях в Железнодорожном районном суде запланировано на 12 ноября.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце октября Кировский районный суд установил, что часть имущества и денег бывшего министра транспорта и его супруги была получена из незаконных источников. Решением суда в доход государства обращено свыше 160 млн руб., принадлежащих Кушнаревым.

Кристина Федичкина