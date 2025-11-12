В Кремле выразили надежду, что Трамп готов продолжать посредничать по Украине

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп все еще готов содействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы»,— сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что контакты России и США продолжаются, но в ограниченном количестве. При этом он заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не отказывались от пониманий, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

В октябре стороны вели речь о подготовке второго саммита президентов России и США, местом проведения которого, как сообщали обе стороны, был выбран Будапешт. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу, поскольку сомневался, что на ней удастся добиться прогресса по украинскому вопросу.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американская сторона отменила встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после получения из Москвы «меморандума по Украине», содержавшего «максималистские требования» по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ 11 октября заявил, что неофициальный документ был направлен еще до телефонного разговора двух лидеров, после которого Дональд Трамп и анонсировал скорое проведение саммита.

Анастасия Домбицкая