Ушаков: контакты России и США продолжаются в ограниченном масштабе

Россия и США продолжают контакты, однако они ведутся в ограниченном масштабе. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Контакты проходят и по телефону, и путем личного общения, когда представляется такая возможность, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Контакты есть, в ограниченном масштабе, я бы сказал, да. Но контакты есть, конечно»,— сказал господин Ушаков журналистам.

С 24 по 26 октября в Вашингтоне находился с визитом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Там он заявил, что Москва и Вашингтон близки к «дипломатическому урегулированию» конфликта на Украине. По итогам визита спецпредставитель президента заявил, что стороны договорились организовать встречу представителей Конгресса США и Госдумы. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 ноября в интервью российским СМИ заявил, что подготовка встреч на уровне различных ведомств застопорилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита.

Анастасия Домбицкая