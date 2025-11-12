На Ставрополье число объектов МСП увеличилось на 21%

За 9 месяцев 2025 года число субъектов МСП в Ставропольском крае достигло 330 тыс., что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По этому показателю край вошел в топ-15 регионов страны. Об этом в своем Telegram- канале сообщает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За год количество субъектов МСП увеличилось на 58 тыс.

По мнению губернатора, этому росту способствовало предоставление льготных займов со ставкой от 1% годовых, бесплатное обучение. Отдельный комплекс мер создан для ветеранов СВО, членов их семей и бизнеса, работающего на нужды фронта.

«Среди новых инструментов — первый региональный маркетплейс «Сделано на Ставрополье», который помогает продвигать наших производителей в цифровой среде. Еще один уникальный проект, который запустили в октябре этого года, — «День производителя». Его цель — наладить сотрудничество между местным бизнесом и крупными инвесторами»,— отметил Владимир Владимиров.

Сейчас в крае по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» бизнесу доступно около 70 мер поддержки.

Наталья Белоштейн