На что жалуется цифровой сектор

Стоящие перед цифровой экономикой вызовы ее представители оценивают более или менее одинаково — это высокие ставки по кредитам и общее охлаждение экономики, ограничивающее спрос и развитие. Также проблемами являются: небольшой — 2% от мирового — размер внутреннего рынка при необходимости конкурировать с лучшими мировыми образцами, избыточная конкуренция в РФ и кадровый дефицит (ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что число школьников, выбравших ЕГЭ по информатике, выросло на 50 тыс., «количество есть — пора начать разговор о качестве», и предложил перевести подготовку программистов уровня junior в систему СПО, оставив вузам работу с кандидатами уровня middle и senior).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее емко упаковавшего перечень вызовов в свой доклад на пленарке главу «ИКС Холдинга» Алексея Шелобкова Дмитрий Григоренко 12 ноября язвительно прокомментировал: «Деньги, технологии, люди. Осталось только дешевую столовую попросить…» — и уже серьезно спросил о качестве инженеров, которые приходят к производителям «железа» из вузов (оценка «не очень высокая», поэтому производители радиоэлектроники «сами идут в вузы»).

В следующем докладе — советника Ozon Александра Шульгина — жалоб закономерно не было: маркетплейсы «дотянулись» до сел, где 20 млн человек не имели доступа к товарам в силу отсутствия офлайн-торговли, а также открыли рынок для МСП, обеспечив спрос, и разворачивают ИИ в поддержке покупателей и в борьбе с мошенничествами). Сложности, впрочем, есть: много ручного труда на складах и барьеры для выхода на внешние рынки, но они, очевидно, находятся вне ведения правительства. При этом «противостояние» онлайн- и офлайн-торговли советник Ozon проблемой считать отказался: «платформы — это стандартизация товаров и снижение барьеров, торговые сети — это индивидуализация через сервис», они не конфликтуют, а дополняют друг друга, отметил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смотр цифровых решений».

Олег Сапожков