Исследование: на Дону потенциал жилого строительства вдвое выше, чем на Кубани

Потенциал жилищного строительства в Ростовской области оказался вдвое выше, чем в Краснодарском крае. По данным исследования IDEM-консалтинг, представленным на форуме «Ступени.Рост», объем возможного нового строительства в донском регионе оценивается примерно в 20 млн кв. м, тогда как на Кубани — около 10 млн кв. м.

Руководитель отдела стратегического консалтинга компании Денис Зыков пояснил, что оценка потенциала проводилась с учетом текущих темпов и объемов застройки, а также степени насыщенности рынка. По его словам, несмотря на высокий уровень жилищного строительства в Краснодарском крае и продолжающийся рост населения, регион постепенно достигает насыщения, тогда как в Ростовской области сохраняется пространство для развития.

Эксперт отметил, что донской регион на данный момент является одним из наиболее перспективных для девелоперов. Высокий потенциал — более 20 млн кв. м — наблюдается также в Крыму, однако там речь идет преимущественно о курортной недвижимости.

По оценкам IDEM-консалтинг, в структуре жилищного рынка Ростовской области, как и Краснодарского края, доминирует сегмент комфорт-класса, тогда как доля бизнес- и премиального жилья остается незначительной. Это отражается на ценах: средняя стоимость квадратного метра в Ростове-на-Дону составляет 146 тыс. руб., в Краснодаре — 151 тыс., в Казани — 248 тыс., а в Крыму — 257 тыс. руб. Средний бюджет сделки при этом варьируется от 6,8 млн руб. в Ростове до 17,2 млн руб. в Крыму.

«Ростовская область сохраняет значительный потенциал для повышения качества жилого продукта и развития более высоких сегментов рынка», — отметил господин Зыков.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, регион занимает шестое место в России по объемам текущего строительства — 4,7 млн кв. м против 5,05 млн кв. м на Кубани.

Вячеслав Рыжков