Инвесторы пошли по врачам

Европейский медицинский центр (ЕМЦ) приобрел 75% акций в сети клиник «Семейный доктор». Сумма сделки, по экспертным оценкам, могла достигнуть 15 млрд руб. Для ЕМЦ эта покупка — выход в новый сегмент рынка. Компания ориентируется на премиальных клиентов, с массовым отъездом из России в 2022 году экспатов бизнес компании практически перестал расти. «Семейный доктор», работающий в более бюджетом сегменте, может способствовать улучшению финансовых показателей ЕМЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Европейский медицинский центр приобрел 75% в АО «Семейный доктор», говорится в сообщении компании. Сделка получила одобрение ФАС. Условия соглашения и его сумму стороны не раскрывают. Управлять «Семейным доктором» продолжит действующий менеджмент сети. Менять ее ценовую политику не планируется.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков предполагает, что весь бизнес «Семейного доктора» может стоить 13–15 млрд руб. Оценка инвестбанкира Ильи Шумова — 15–18 млрд руб. 75% в бизнесе, по словам эксперта, могли стоить 11–13,5 млрд руб. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев приводит цифры в 14–20 млрд руб. и 10–15 млрд руб. соответственно. 30 октября, согласно раскрытию информации, одна из структур ЕМЦ получила заем на 13,5 млрд руб. Гендиректор Eqiva Дарья Шубина не исключает, что именно эти средства были направлены на финансирование сделки.

Сеть «Семейный доктор» основана в 2002 году военным инженером Владиславом Тимохиным и врачом Андреем Резе. В нее входят 16 клиник, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный госпитальный центр. Согласно отчетности, компания принадлежит ООО «Диантус». Его бенефициары — Владислав Тимохин (75%) и гендиректор сети Юлия Графова (25%). По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Семейного доктора» выросла до 7,2 млрд руб., на 17%, чистая прибыль — почти в полтора раза, до 2 млрд руб. Александр Зайцев говорит, что ожидаемая выручка компании в 2025 году — 9,3 млрд руб.

ЕМЦ существует с 1989 года. Сеть была создана французской компанией Europ Assistance для медицинской помощи проживающим в России иностранцам. В середине 1990-х годов клиника перешла французскому бизнесмену Андре Кобулоффу. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а в 2008 году бизнес выкупил экс-совладелец производителя соков «Нидан» Игорь Шилов. Головная структура компании долгое время была зарегистрирована на Кипре.

В 2023 году ЕМЦ провел редомициляцию. Российский бизнес с этого момента контролирует МКПАО «Юнайтед Медикал Груп» (ЮМГ). В феврале 2024 года акционеры компании, включая господина Шилова, передали ее менеджменту, в том числе гендиректору Андрею Яновскому. На конец прошлого года в ЕМЦ входило шесть многопрофильных медцентров, перинатальный и педиатрический комплексы, реабилитационный центр, а также гериатрический центр. Консолидированная выручка в прошлом году составляла 25,3 млрд руб., увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль — 10,4 млрд руб., на 9,7% год к году. После объявления о сделке акции ЮМГ на Мосбирже начали снижаться. В ходе вечерней сессии бумаги подешевели на 6%, до 750 руб. за акцию. Капитализация компании составила 68,1 млрд руб.

ЕМЦ работает преимущественно в премиальном сегменте, а «Семейный доктор» — в массовом. Гендиректор ЕМЦ Андрей Яновский отметил, что сделка позволит компаниям «объединить усилия в построении многопрофильного мультисегментного медицинского бизнеса». Сделка может способствовать синергии как минимум за счет эффекта масштаба при объединении клинико-диагностических лабораторий, говорит Илья Шумов.

Собеседник “Ъ” на фармрынке не исключает, что основная цель сделки для ЕМЦ — улучшить финансовые показатели. Клиники сети изначально ориентировались преимущественно на экспатов. C их отъездом в 2022 году рост бизнеса остановился, а с поправкой на инфляцию показатели начали падать, поясняет он. Одновременно ЕМЦ остается публичной компанией, для которой важно показывать рост.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова