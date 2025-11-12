Ушаков: Токаев не передавал Путину никаких посланий и сигналов от Трампа

Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину посланий через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, помощник президента России Юрий Ушаков, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров

«Мы не получали никаких сигналов через него»,— сказал господин Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита они провели с Владимиром Путиным двухчасовую неформальную встречу. Сегодня состоялись официальные переговоры, на которых обсуждался широкий спектр политических, экономических и гуманитарных тем. Лидеры двух стран также подписали декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По словам казахстанского лидера, этот документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям».

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев также посетил Вашингтон по случаю саммита «Центральная Азия — США». На встрече с президентом США Дональдом Трампом казахстанский лидер назвал его «великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции в политику Соединенных Штатов». Пресс-служба президента Казахстана позже сообщила, что за время визита господина Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более $17 млрд.

Анастасия Домбицкая