После дела о «бойцовском клубе» краснодарских подростков позвали заниматься спортом

В краснодарской школе №104 состоялась встреча с подростками, состоящими на профилактическом учете, поводом для которой стали сообщения в соцсетях о массовых драках и нападениях на сверстников в микрорайоне Губернский. После проверки публикаций Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщил замминистра спорта Кубани Алексей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства спорта Краснодарского края Фото: пресс-служба Министерства спорта Краснодарского края

На встречу с 48 подростками пришли представители региональных властей и известные спортсмены. Министр спорта Кубани Серафим Тимченко, депутат ЗСК и бывший боец UFC Сергей Хандожко, боец RIZIN Виктор Колесник, чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова, а также тренеры и мастера спорта обсудили с учащимися значение самодисциплины, уважения и спортивных достижений как альтернативы уличной агрессии.

Участников встречи пригласили на открытие первенства России по дзюдо, которое пройдет 13 ноября во Дворце самбо в Краснодаре. В школе также запланированы мастер-классы с чемпионами и серия мероприятий по вовлечению подростков в регулярные спортивные занятия.

Как отметили организаторы, целью инициативы стало создание условий для позитивной самореализации молодежи и профилактика подростковых правонарушений.

Вячеслав Рыжков