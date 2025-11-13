Пик спроса на нефть зависит от достижения климатических целей

Спрос на нефть к 2030 году достигнет пика в 102 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook. Такой ориентир заложен аналитиками в так называемом декларируемом сценарии, который реализуется, если страны будут проводить климатическую политику в соответствии с анонсированными ими планами и ставить новые амбициозные цели по этой части. Отметим, что в докладе этот не самый реалистичный сценарий позиционируется как основной.

При таком варианте развития событий после 2030 года спрос на нефть начнет снижаться, в том числе благодаря распространению электромобилей: их количество к 2035 году достигнет 840 млн (сейчас — около 60 млн). По оценкам МЭА, электромобили будут все активнее «вытеснять» потребление нефти, прежде всего в Азии и Европе. Их доля в общем объеме продаж новых автомобилей вырастет к 2035 году до 50% с нынешних 25%.

МЭА также рассматривает консервативный сценарий, при котором многие развитые и развивающиеся страны продолжат игнорировать климатические обещания, а темпы внедрения возобновляемых источников энергии не вырастут. Тогда потребление нефти будет увеличиваться и после 2030 года — в том числе за счет авиации и нефтехимии. Пика в 113 млн б/с (на 13% выше, чем в 2024-м) спрос достигнет только в 2050 году.

Отметим, до сих пор агентство в своих докладах такой сценарий не рассматривало. С одной стороны, его включение в повестку может быть связано с тем, что все больше стран заявляют о скромных климатических целях (см. “Ъ” от 11 ноября), с другой — с выступлениями американского президента Дональда Трампа, который открыто критиковал МЭА за «далекие от реальности» прогнозы и грозил организации прекращением финансирования.

Как следует из доклада, при любом из сценариев спрос на природный газ продолжит расти и в 2030-х годах. При этом Россия, по оценкам МЭА, не сможет в полной мере компенсировать выпавшие из-за санкций поставки трубопроводного газа в Европу за счет других направлений. Несмотря на увеличение экспорта в азиатские страны, общий объем поставок РФ к 2035 году сократится. Это в совокупности со снижением цен скажется на доходах России от продажи газа: если в 2010-х они составляли в среднем $120 млрд год, то в 2030-х этот показатель может сократиться до $28 млрд.

Кристина Боровикова