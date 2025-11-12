В Ставрополе в ДТП с маршрутным такси пострадал 6-месячный ребенок

На ул. Артема в Ставрополе в ДТП с маршрутным такси пострадал 6-месячный пассажир автомобиля Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 24-летний водитель Volkswagen при выезде с прилегающей территории, поворачивая вправо, не предоставил преимущества в движении движущемуся маршрутному такси «ПАЗ Вектор» и допустил столкновение.

Из 17 пассажиров маршрутки никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн