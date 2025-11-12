Прокуратура предъявила за доходы

В Челябинске суд начнет рассматривать заявление надзорных ведомств об обращении в доход государства имущества бывшего начальника городского ГАИ Александра Гайде. Поводом для иска стали неподтвержденные доходы, на которые, по мнению прокуратуры, он приобрел коттедж, несколько автомобилей и земельный участок. Имущество было оформлено на родственников Александра Гайде, являющихся соответчиками по иску. Сейчас бывший начальник ГАИ находится под стражей по коррупционному делу.



Центральный районный суд Челябинска 14 ноября приступит к рассмотрению заявления трех надзорных ведомств об обращении в собственность государства имущества бывшего начальника Госавтоинспекции города Александра Гайде, который находится под стражей по обвинению в коррупционных преступлениях. Информация об этом размещена на сайте суда.

Заявление в июне направили исполняющий обязанности прокурора Челябинской области, региональное управление Федеральной службы судебных приставов и межрегиональное территориальное управление Рос­имущества в Челябинской и Курганской областях.

В прокуратуре Челябинской области «Ъ-Южный Урал» пояснили, что основанием для иска стали неподтвержденные доходы Александра Гайде, на которые он приобрел недвижимость и транспортные средства. Надзорное ведомство требует изъять и обратить в доход государства коттедж, земельный участок, несколько автомобилей, а также 3,5 млн руб. денежных средств на счетах.

В список ответчиков кроме Александра Гайде вошли его отец Владимир Гайде и дочь Виктория Гайде, на которых была оформлена недвижимость и автомобили.

Предварительное заседание по иску откладывали и переносили три раза, в том числе из-за вступления в судебный процесс третьих лиц. Сейчас среди них находятся Элина Гайде, Валентина Галифанова, а также межрайонная инспекция ФНС РФ по Челябинской области и региональное управление Росреестра. Спорное имущество арестовано.

Александру Гайде 44 года. Начал работу в органах внутренних дел с 1998-го. В 2019 году он занял долж­ность командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Челябинска. С мая 2022-го до октября 2024 года Александр Гайде возглавлял городскую Госавтоинс­пекцию. После этого стал директором ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Челябинской области».

В мае этого года Александра Гайде задержали в его доме сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2018–2023 годах он получил от совладельца ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна взятку в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, строительных материалов и бытовой техники. Взамен Александр Гайде покрывал подрядчика и игнорировал нарушения с его стороны при эксплуатации грузовиков, считает следствие. Сумма взятки по одному из выявленных эпизодов составила 1 млн руб.

Учредителя «Капиталстроя» Ромика Варданяна также задержали в мае этого года. Тогда суд заключил фигурантов под стражу. Однако в октябре Ромик Варданян смог выйти из СИЗО. Тракторозаводский районный суд смягчил меру пресечения и отправил его под домашний арест в связи с тем, что фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

ООО «Капиталстрой» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. Ромик Варданян владеет 50% доли компании, остальные 50% принадлежат Игорю Казанцеву, который также руководит организацией. «Капиталстрой» занимается строительство автодорог и автомагистралей. В 2020–2023 годах компания заключила 11 контрактов на общую сумму более 1,9 млрд руб. Из них было прекращено четыре. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Капиталстроя» составила 852,4 млн руб., чистая прибыль — 25,1 млн руб.

Адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркивает, что у Александра Гайде нет шансов на успех в споре с прокуратурой. «Во-первых, параллельно ведется уголовное дело с конкретными обвинениями в получении взяток в виде автомобилей и иного имущества. Это создает прямую связь между незаконной деятельностью и приобретением спорного имущества. Во-вторых, один из обвиняемых (соучредитель ООО „Капиталстрой“ Ромик Варданян.— «Ъ-Южный Урал») уже активно сотрудничает со следствием, что указывает на наличие показаний о передаче Гайде незаконного вознаграждения»,— рассказал Дмитрий Горбунов.

По словам эксперта, официальная зарплата для долж­ности начальника городской ГАИ, которую Александр Гайде занимал в 2022–2024 годах, вряд ли позволила бы накопить деньги для покупки нескольких автомобилей, загородной недвижимости, а также отложить многомиллионные суммы. «Вероятность удовлетворения иска прокуратуры об изъятии имущества весьма высока. Теоретически Гайде может оставить имущество при себе только при наличии исчерпывающих документальных доказательств легального происхождения спорного имущества»,— отметил Дмитрий Горбунов. Эксперт заключил, что Александр Гайде может попробовать доказать законность приобретения хотя бы части активов, но полностью сохранить все имущество семьи ему не удастся.

Ольга Воробьева