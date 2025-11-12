Для межмуниципальных маршрутов Дона планируют закупить 1,5 тысяч автобусов

В 2026-2027 года власти Ростовской области намерены закупить 1,5 тыс. новых автобусов для межмуниципальных маршрутов. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Необходимость масштабного обновления автобусного парка, по словам главы ведомства, связана с тем, что большая часть транспорта была закуплена к чемпионату мира 2018 года и в ближайшие годы может потребовать замены.

«Надо будет купить 1,5 тыс. автобусов за два года. Звучит очень страшно, особенно в условиях не такого большого количества инструментов на федеральном уровне, которые помогают нам это сделать, но нет ничего невозможного. Мы уже в этом направлении движемся — за счет бюджетных средств предусмотрели 1,1 млрд руб. на 2028-2029 года»,— отметила министр.

Обновлению парка также будут способствовать брутто-контракты, которые предусматривают ужесточение требований к состоянию подвижного состава. Министр заявила, что к 2030 году планируется не только сохранить текущие показатели, но и повысить долю подвижного состава, не достигшего нормативного срока эксплуатации, с 78% до 85%.

Наталья Белоштейн