На сохранение тамбовских памятников выделили 170 млн из внебюджетных фондов

По итогам девяти месяцев 2025 года объем внебюджетных инвестиций, направленных на сохранение объектов культурного наследия (ОКН) Тамбовской области, увеличился в семь раз и превысил 170 млн руб. В 2023–2024 годах сумма частной поддержки составляла 24,3 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

В 2025-м работы по сохранению ОКН были проведены на 37 объектах. Большое внимание уделяется восстановлению памятников архитектуры. Так, торговый комплекс «Торговые ряды» в Тамбове приобрело за 25,9 млн руб. петербургское ООО «ГК Реновация» Евгения Савельева и Ларисы Кузнецовой. Компания обязалась провести научно-исследовательские и изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению исторических зданий, а затем выполнить эти работы до 31 декабря 2029 года.

Возрастает внимание и к объектам археологии. Их исследование курирует Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия региона.

По словам директора департамента по государственной охране ОКН Тамбовской области Дмитрия Самородина, с ноября 2024-го было проведено 110 проверок, в ходе которых удалось выявить десятки нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Нарушители заплатят штрафы на общую сумму свыше 700 тыс. руб.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что памятник воинам-землякам в Тамбове реконструирует местное ООО «Арх-проект» Анатолия Тедорадзе, Егора Китова и Наталии Юриной. Компания согласилась выполнить работы за 120,2 млн руб.

Мария Свиридова