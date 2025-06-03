Памятник воинам-землякам в Тамбове обновит местный «Арх-проект» за 120 млн

Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» с третьей попытки выбрало подрядчика для реконструкции объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг». Контракт по начальной цене в 120,2 млн руб. заключили с местным ООО «Арх-проект». Компания была единственным участником аукциона. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ООО «Арх-проект» было зарегистрировано в Тамбове в январе 2020 года для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. По 40% компании принадлежит Анатолию Тедорадзе и Егору Китову, 20% — Наталии Юриной. Директор — Игорь Корабельников. Господин Тедорадзе также руководит общественной организацией «Федерация исконных забав и этноспорта России». Кроме того, господа Тедорадзе, Китов и Корабельников в равных долях владеют тамбовским ООО «Межрегиональный центр археологических исследований», делят с Ириной Сергеевой местное же ООО НПО «Технологии автоматизированного управления» (занимается разработкой компьютерного программного обеспечения). У господина Корабельникова также 70,4% местного ООО «Гостиничное» (юрлицо гостиницы «Славянская») и 100% нижегородского ООО «Археопоиск». 2024 год «Арх-проект» отработал с выручкой в 69 млн руб. и чистой прибылью в 8,4 млн. Годом ранее показатели равнялись 36 млн и 1,5 млн соответственно. С мая 2022 года общество получило 16 госконтрактов на 52,3 млн руб. в сумме.

Победителю торгов необходимо провести реставрацию ОКН, накрывных плит, а также выполнить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории на Соборной площади. Исполнить условия контракта требуется до 30 декабря 2025 года.

Первый тендер на реконструкцию памятника власти объявили в декабре 2024 года, второй — в марте этого года. Начальная цена контракта на них составляла 110,8 и 119,1 млн руб. соответственно. Обе процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.

Алина Морозова