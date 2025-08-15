Петербургская компания восстановит комплекс торговых рядов в Тамбове за 26 млн

ООО «ГК Реновация» из Санкт-Петербурга по итогам конкурса приобрела объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Корпус торговых рядов» на улице Коммунальной в Тамбове. Информация об этом появилась на сайте «Дом. РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Корпус торговых рядов» в Тамбове

Фото: из конкурсной документации «Корпус торговых рядов» в Тамбове

Фото: из конкурсной документации

Компания единственная подала заявку на участие в конкурсе, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Тем не менее контракт был заключен с единственным участником по начальной цене в 25,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «ГК Реновация» было зарегистрировано в 2021 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией в равных долях Ян Бобрышев и Степан Цепалкин. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистой прибылью в 36 тыс. руб.

ОКН включает четыре здания общей площадью 6,9 тыс. кв. м, расположенных на четырех земельных участках на 0,59 га в сумме. Согласно документации по итогам оценки состояния объектов, стоимость их восстановления может превысить 236 млн руб.

Победителю торгов предстоит провести научно-исследовательские, изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению исторических зданий, а затем выполнить эти работы до 31 декабря 2029 года. В целом на исполнение условий конкурса отводится семь лет. На этот срок земельные участки под зданиями покупателю предоставят в аренду с ежегодной платой в 474,5 тыс. руб. После завершения работ их можно будет выкупить.

Предыдущий тендер по реализации этого лота был объявлен в феврале. В апреле его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

О программе по продаже ОКН в историческом центре Тамбова — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов