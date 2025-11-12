Генпрокуратура расширила требования по иску о взыскании торгового порта в Туапсе

Генпрокуратура увеличила исковые требования о взыскании с активов с владельцев ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). В иск просят включить требования по объектам недвижимости в Краснодарском крае. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Основанием для требований стали новые доказательства по делу. Представитель надзорного ведомства попросил суд признать недействительной сделку об определении доли одного из владельцев ТМКП — Шахлара Новрузова — в уставном капитале «Темрюкского морского перегрузочного терминала».

Также прокуроры хотят аннулировать сделку купли продажи между «Темрюкским перегрузочным комплексом Диан» и компанией «Дар-Фрут». Последняя принадлежит господину Новрузову. Купленные компанией объекты недвижимости ведомство просит обратить в доход государства. Также надзорное ведомство ходатайствовало о привлечении к делу «Дар Фрут», погрузочного терминала и комплекса, и ряда физических лиц.

В сентябре Генпрокуратура подала иск об изъятии 100% акций ТМКП в пользу государства. Ведомство отметило, что порт, являющийся стратегическим для страны предприятием, оказался под иностранным контролем. Также прокуроры установили, что ТМКП используется для контрабанды овощей и фруктов из Турции и других стран. 17 октября по иску прошло предварительное слушание.

Никита Черненко