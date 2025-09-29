Прокуроры пришли за туапсинским

“Ъ” стали известны подробности иска Генпрокуратуры о возвращении в Российскую Федерацию незаконно выбывшего из нее имущества — Туапсинского морского коммерческого порта. Владельцем стратегического для страны предприятия, через которое осуществляется крупный товарооборот с Турцией и Азербайджаном, оказался иностранный офшор. Ему права на стратега достались от этнического азербайджанца Шахлара Новрузова, арестованного за мошенничество.

В иске, по данным источников “Ъ”, Генпрокуратура отмечает, что порт не только выбыл из российской собственности, но и оказался под иностранным контролем. ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) владеет 3 га земли, собственным глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, объектами вспомогательной инфраструктуры. ООО осуществляет приемку более 960 тыс. тонн грузов в год, в том числе из Турции и Азербайджана. Стоимость его активов превышает 1 млрд руб., а ежегодно декларируемый доход — более 200 млн руб.

Закон относит предприятие к стратегическим хозяйственным обществам, так как принадлежащие ему объекты выполняют роль транспортного терминала, интегрированного в морской порт Туапсе.

Ранее объекты принадлежали рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному предприятию, работавшим на территории судоремонтного завода в Туапсе. В 1994 году бывшим руководством «Родины» был заключен «кабальный» кредитный договор на сумму 2,5 млрд руб. с выплатой ежемесячных процентов в размере 190% годовых, а в случае просрочки платежей — 380% с Южно-Черноморским коммерческим банком.

В обеспечение сделки были заложены активы предприятия балансовой стоимостью 5,7 млрд руб. При этом исполнять обязательства по договору руководство рыбколхоза «заведомо не намеревалось, а полученными средствами распорядилось по своему усмотрению», установил надзор.

Под предлогом невозврата долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитному учреждению передан весь имущественный комплекс предприятия балансовой стоимостью 11,8 млрд руб. В его состав вошли гидротехнические и иные сооружения морских портов, которые в силу закона не подлежали изъятию из государственной собственности.

В результате череды сделок, совершенных, как считает Генпрокуратура, в целях легализации, стратегически значимые для обеспечения транспортной безопасности страны активы неоднократно меняли владельцев.

В 2008 году они были внесены в уставный капитал ООО ТМКП. В октябре 2014 года 100% долей в ООО приобрел Шахлар Новрузов, через два месяца передавший права на них компании Vonixel Limited BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО).

При этом участники сделок проигнорировали предусмотренные ст. 7, 8 закона №57 «Об иностранных инвестициях» правила и процедуры, требующие уведомить уполномоченный орган государственной власти и получить его согласие на установление контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

Более того, отмечается в документе, БВО являются зависимой территорией Великобритании, которая распоряжением правительства РФ в мае 2022 года отнесена к иностранным государствам, совершающим в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

Таким образом, компания—резидент недружественной страны незаконно стала обладателем транспортного терминала, имеющего исключительное территориальное расположение вблизи критически важной транспортной инфраструктуры морского порта на побережье Черного моря.

Кроме того, в 2014 году Шахларом Новрузовым у предпринимателя Олега Базина для коммерческой деятельности на территории порта приобретено ООО «Предприятие ТМКП». Данное общество и ООО ТМКП представляют собой единый технологический комплекс по оказанию услуг в сфере перевалки, хранения и транспортировки грузов.

В Федеральную антимонопольную службу России и правительственную комиссию ходатайства ответчиков о предварительном согласовании договоров купли-продажи не поступали. Генпрокуратура, ссылаясь на требование законодательства, полагает, что данные сделки ничтожны, так как направлены против основ правопорядка и нравственности в сфере обеспечения обороны и безопасности государства. В результате их совершения контроль над стратегическим предприятием незаконно установлен иностранными инвесторами в лице Vonixel Limited BVI.

Между тем, отмечает истец, в 2024 году Шахлар Новрузов «с целью легализации бизнеса» в России принял меры по незаконному возврату 100% долей в уставном капитале ООО ТМКП «путем признания сделки по их отчуждению» офшорной компанией ничтожной. Им в Прикубанском райсуде Краснодара по подложным документам инициировано судебное разбирательство, которое следствие признало хищением путем обмана долей общества.

Правоохранительными органами противоправные действия Шахлара Новрузова и его партнера были пресечены, в отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По данным Генпрокуратуры, сейчас гавань, где расположен порт, используется ответчиками для контрабанды пищевой продукции, не соответствующей требованиям безопасности и фитосанитарных норм.

Она реализуется под видом отечественной на контролируемых Шахларом Новрузовым овощных базах и рынках Краснодарского края. Получаемые доходы не декларируются и наличными вывозятся за границу. Сложившаяся ситуация, полагает надзор, требует незамедлительного принятия мер. По иску в Арбитражном суде Краснодарского края Генпрокуратура добивается признания сделок по продаже Шахларом Новрузовым порта офшору и приобретению им ООО «Предприятие ТМКП» незаконными со взысканием долей в доход Российской Федерации.

Николай Сергеев