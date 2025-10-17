Генпрокуратура просит вернуть РФ стратегически важные активы в порту Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное слушание по иску Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ по 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт (ТМКП)» и ООО «Предприятие ТМКП». По данным надзора, озвученным в ходе заседания, бизнесмен Шахлар Новрузов незаконно завладел активами, необходимыми для обеспечения стратегической безопасности России.

Спорное имущество, включающее участок в порту Туапсе площадью 3 га, причал и несколько зданий, принадлежало рыболовецкому предприятию «Родина». В 1994 году руководство «Родины» заключило с банком кабальную сделку, в результате чего имущество было передано кредитной организации. После серии продаж в 2008 году владельцем актива стал Шахлар Новрузов, который в 2014 году передал права на ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» офшору Vonixel Limited, зарегистрированному на Виргинских островах, то есть в недружественной России юрисдикции. Владельцем ООО «Предприятие ТМКП» является Олег Басин, по мнению прокуратуры, также получивший актив незаконно.

Надзорное ведомство располагает данными о том, что перевалочный терминал ТМКП используется для контрабанды овощей и фруктов из Турции и других стран, заявил представитель прокуратуры. Импортная продукция продается на контролируемых господином Новрузовым рынках как отечественная.

Директор ООО «Предприятие ТМКП» Дмитрий Дубовик после окончания заседания отверг обвинения в контрабанде, пояснив, что деятельность перевалочного терминала находится под контролем государственных органов. Ответчики не признают иск, ссылаясь на то, что спорное имущество в порту, по их данным, никогда не принадлежало РФ.

Анна Перова, Краснодар