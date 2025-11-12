В Геленджике изъяли незаконную электронику на 6,4 млн рублей

В одном из магазинов Геленджика прошла проверка Новороссийской таможни. Сотрудники обнаружили контрафактные товары на общую сумму 6,4 млн руб., о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Таможенники провели мониторинг 384 единиц электронных товаров, в числе которых были мобильные телефоны, адаптеры и зарядные устройства, различные аксессуары для техники, игровые приставки, наушники и прочая электроника. Часть зарядных устройств, кабелей питания, адаптеров и наушников, которыми торговали в магазине Геленджика, оказались контрафактными.

Сотрудники таможни изъяли незаконную продукцию. Выяснилось, что более 340 товаров были ввезены в Россию без уплаты таможенных пошлин и налоговых взносов, за что предпринимателю вынесли штраф в размере 3,2 млн руб. Владельцу магазина придется заплатить за незаконное использование чужого товарного знака 50 тыс. руб.

После проведения проверки предприниматель задекларировал технику, за что заплатил свыше 1 млн руб.

София Моисеенко