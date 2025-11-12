Посол РФ вручил японскому общественному деятелю награду за укрепление отношений

Японский общественный деятель Мицухиро Кимура получил в посольстве России в Японии почетный знак за вклад в развитие дружественных отношений между странами. Нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие», врученный послом Николаем Ноздревым, присуждается японскому гражданину впервые.

Российский посол подчеркнул, что господин Мицухиро Кимура на протяжении 30 лет «углублял взаимопонимание между Россией и Японией в гуманитарной, культурной и политической областях» (цитата по ТАСС). «Даже сегодня, в условиях сложной международной обстановки, Кимура продолжает содействовать культурным и гуманитарным обменам между Японией и Россией», — отметил Николай Ноздрев, высоко оценив «смелую позицию, беспристрастный подход и твердое стремление к миру» японского политика.

Мицухиро Кимура возглавляет политическую организацию «Иссуйкай» (Общество единой капли.— "Ъ"). Основанная приверженцами патриотического писателя Юкио Мисима в 1972 г., она выступает за проведение независимой от США политики, вывод американских баз и налаживание отношений с Россией. «Иссуйкай» не поддерживает антироссийские санкции и выступает за признание Крыма частью России Крыма.

Мицухиро Кимура с 2014 года неоднократно посещал полуостров, а также был наблюдателем на выборах президента РФ в 2018 году. В мае этого года он возглавил делегацию «Иссуйкай», прибывшую с визитом в Россию, и встретился с директором третьего департамента Азии Людмилой Воробьевой и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Ранее «Ъ» сообщал о решении ввести бессрочный запрет на въезд в страну для 30 граждан Японии в ответ на продолжающиеся санкции Токио.

Ярослав Фокин