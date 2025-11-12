Муниципалитеты Дагестана получили 2,44 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

По итогам девяти месяцев 2025 года в бюджеты муниципальных образований Северного Дагестана поступило 2,44 млрд руб., стало известно на заседании северной зональной рабочей группы, прошедшем в Тарумовском районе под руководством вице-премьера республики Абдурахмана Махмудова. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

В совещании приняла участие статистическая служба, муниципальные главы и представители министерства экономики и территориального развития. Ключевым посылом вице-премьера стало требование точной статистики по субъектам малого и среднего предпринимательства, коммерческим объектам, личным подсобным хозяйствам и крестьянским фермерским хозяйствам для формирования эффективного бюджета и борьбы с теневой экономикой.

Лучшие показатели по наполнению бюджетов среди муниципалитетов северной зональной группы продемонстрировали Новолакский и Хасавюртовский районы. Заместитель министра экономики Камиль Изиев доложил о выполненной работе по расширению налоговой базы и мерах легализации экономики, что способствовало росту доходов. Главы муниципалитетов поделились успешным опытом инвентаризации бизнеса и усиления контроля за экономической деятельностью.

На заседании определили задачи на следующий отчетный период, включающие активизацию работы по увеличению налоговых поступлений и дальнейшее выведение из тени многочисленных экономических секторов региона. Абдурахман Махмудов поручил ответственным органам усилить мониторинг и административные меры для дальнейшего повышения эффективности бюджетного процесса и легализации «серых» экономических потоков, что должно положительно сказаться на финансовом благополучии муниципалитетов Северного Дагестана в будущем.

Станислав Маслаков