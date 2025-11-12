Общая выручка кубанских застройщиков сократилась на 26,2%

За три квартала 2025 года выручка девелоперов жилья в российских городах-миллионниках сократилась на 6,7% год к году, до 2,23 трлн руб., пишет «Ъ» со ссылкой на данные аналитического сервиса BnMAP.pro. Краснодар занимает вторую строчку в рейтинге: общая выручка кубанских застройщиков упала на 26,2%, до 106,8 млрд руб. Наиболее значительны потери девелоперов Красноярска, которые суммарно выручили 22,7 млрд руб., на 32,6% меньше. На третьем месте Санкт-Петербург, где выручка застройщиков сократилась на 23,5%, до 252,7 млрд руб. Лишь в четырех российских городах показатель увеличился: в Нижнем Новгороде (на 17,1%, до 39 млрд руб.), в Воронеже (на 9,7%, до 31,8 млрд руб.), в Москве (на 1,7%, до 1,26 трлн руб.) и в Перми (на 0,9%, до 33,4 млрд руб.).

Коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров считает, что падение выручки связано со снижением платежеспособного спроса из-за высоких ипотечных ставок и отсутствия финансовых инструментов, а также с сокращением льготного кредитования.

«Массовый сегмент, который значительно доминирует на рынке Краснодара, наиболее пострадал. Снижение выручки на 26% является серьезным сигналом, но не критично — это закономерный этап "остывания" рынка после бурного роста. Девелоперы вынуждены пересмотреть свои бизнес-модели: снижать объемы строительства и искать новые инструменты продаж. Среди застройщиков растет интерес к корпоративным продажам, есть большой запрос на трейд-ин. При этом Краснодар остается интересным регионом с точки зрения приобретения недвижимости благодаря благоприятному климату, растущей экономике региона и высокому потенциалу арендного рынка»,— отмечает эксперт.

Господин Федоров уверен, что следующий год должен стать годом плавного восстановления и умеренного роста выручки. «Ожидаем постепенное снижение ключевой ставки — данная мера дополнительно поможет рынку недвижимости стабилизироваться»,— резюмирует он.

Наталья Решетняк